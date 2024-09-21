УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру
У суботу, 21 вересня, стартує 7-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
7-й тур
Субота, 21 вересня
13:00 "Чорноморець" - "Карпати"
15:30 "Олександрія" - "Лівий Берег"
18:00 "Динамо" - "Полісся"
Неділя, 22 вересня
13:00 "Верес" - "Інгулець"
15:30 "Кривбас" - "Ворскла"
18:00 "Полісся" - ЛНЗ
Понеділок, 23 вересня
15:30 "Колос" - "Зоря"
18:00 "Шахтар" - "Оболонь"
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