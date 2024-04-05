УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед 23-м туром
Перед 23-м туром Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" і криворізький "Кривбас" ділять перше-друге місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 4 квітня, "Динамо" перемогло "Зорю" 3:0 в перенесеному матчі, набрало 44 очка та вийшло на третю позицію у Прем'єр-лізі. Очолюють турнірну таблицю із 46 пунктами "Шахтар" та "Кривбас", який зіграв на 2 матчі більше за донеччан та киян.
"Дніпро-1" (42 бали) та "Рух" (39) закріпились на четвертій і п'ятій позиції відповідно. Слідом йдуть "Полісся" (33) та "Ворскла" (29).
У зоні вильоту йде "Минай" (14 очок) і "Металіст 1925" (16), а в зоні стикових матчів "Верес" (16) і "Оболонь" (18).
Фото: УПЛ
- 23-й тур УПЛ стартує у суботу, 6 квітня.
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