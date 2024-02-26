Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру

УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру

26 лютого, 2024 понедiлок
18:07
Футбол Олександр Зубков, Олександрія - Шахтар

За підсумками 18-го туру чемпіонату України з футболу "Кривбас" став одноосібним лідером та відірвався від "Дніпра-1" на 2 очка

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У першому після зимової перерви турі "Кривбас" розгромив "ЛНЗ Черкаси" з рахунком 3:0, набрав 37 очок та став одноосібним лідером Прем'єр-ліги. Клуб з Кривого Рогу відірвався на 2 пункти від "Дніпра-1", який зіграв унічию з "Минаєм" - 1:1 - та має 35 балів. 

"Полісся" звело внічию 1:1 гру із "Рухом" та з 33 очками залишилося третім. "Шахтар" не зміг здолати "Олександрію" - 0:0 - та з 32 пунктами йде четвертим. На відстань у 1 бал до чинних чемпіонів наблизилося "Динамо", яке переграло "Металіст 1925" - 4:2. 

Результати усіх матчів 18-го туру УПЛ тут.   

Фото: upl.ua

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
УПЛ
Зоря
Чемпіонат України
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Каховське водосховище
Автор Христина Яцків
24 лютого, 2024 субота
Україна лише виграє від втрати Каховського водосховища, відновлювати його не потрібно, - еколог Олексій Василюк
Олексій Навальний
25 лютого, 2024 неділя
Буданов запевнив, що Навальний дійсно загинув від тромбу
Автор Христина Яцків
25 лютого, 2024 неділя
Чому поляки насправді блокують кордон. Розмова з Денисом Марчуком із Всеукраїнської аграрної ради
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.18
    Купівля 38.18
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
26 лютого
18:20
Оновлено
депортація дітей
Україна відкрила міжнародну платформу для звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних
18:10
Оновлено
Угорський парламент
Угорщина ратифікувала вступ Швеції до НАТО
18:09
OPINION
Борислав Береза
Русня завжди бреше
18:02
Полонені
Росіяни опублікували імена полонених, яких нібито не хоче забирати Україна. У Координаційному штабі відреагували
17:45
Ексклюзив
Авдіївка
На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити ЗСУ на деяких позиціях, - офіцер ЗСУ Лазуткін
17:40
Оновлено
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
У Німеччині підтвердили, що російський дрон переслідував кортеж Бербок на Миколаївщині
17:28
Комп'ютери Сил оборони намагалися вразити шкідливим програмним забезпеченням, яке надсилали через Signal
17:24
Оновлено
Олександрія - Шахтар
"Шахтар" не зміг переграти "Олександрію", "Зоря" здолала "Ворсклу": результати усіх матчів 18-го туру УПЛ
17:12
польскі фермери, блокада кордону
Польські фермери оголосили про намір заблокувати пункти пропуску на кордоні з Литвою
17:05
Ексклюзив
Придністров'я
"Готові до будь-якого розвитку подій": Гуменюк припустила, яких провокації можна очікувати з боку Придністров'я
16:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що окремі країни НАТО нібито обговорюють можливість відправлення своїх військових до України
16:42
фейк
"Розрекламований контрнаступ виявився катастрофою": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 26 лютого
16:35
Сергій Пашинський
ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Пашинському
16:31
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
16:26
Смартфон
Атестати й дипломи в Дії: в Україні тестуватимуть нову послугу
16:23
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ вийшли з Ласточкиного біля Авдіївки та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога
16:16
Обіцяв повернути додому безвісти зниклих та полонених: СБУ викрила в’язня, який видурював гроші у родичів військових
16:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:08
Інтерв’ю
Генерал США Філіп Брідлав
Генерал США Філіп Брідлав: "Ми повинні дати Україні те, що взяли б самі, якби пішли туди воювати"
16:00
OPINION
Дмитро Золотухін
Чому Путін перемагає?
15:58
Олаф Шольц
Шольц вважає, що постачання Україні ракет Taurus може втягнути Німеччину у війну
15:48
Внутрішні репресії та підтримка війни проти України: Рада ЄС продовжила санкції щодо Білорусі
15:38
росія прапор занепад
Аби зазомбувати юне населення ТОТ, Росія примушує його брати участь у "фестивалі молоді", - Спротив
15:30
Ексклюзив
Окупанти, Херсон, Херсонщина
На лівобережжі Херсонщини росіянам забороняють використовувати бронетехніку, між окупантами виникають сутички, - Гуменюк
15:06
Оновлено
Володимир Зеленський і Ніколай Денков
Прем'єр Болгарії прибув до України та зустрівся із Зеленським
14:48
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
В ОП підтвердили, що Україна працює над відкриттям одного з аеропортів
14:37
Президент України Володимир Зеленський
Купуй українське: Зеленський анонсував програму кешбеку за придбання вітчизняних товарів і послуг
14:35
Фани Динамо Загреб підтримали Україну
"Марширують добровольці у кривавий тан": фани загребського "Динамо" вивісили на трибунах банер на підтримку України
14:35
Олексій Навальний
"Путіну зробили пропозицію": соратники Навального пов'язали його смерть із запланованим обміном
14:30
Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин
Камишін стверджує, що Україна наздогнала РФ за виробництвом дронів-камікадзе
14:18
Оновлено
Олексій Навальний
Тіло Навального віддали матері. Кремль заперечив тиск на родину щодо похорону
14:04
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що 90% українських підприємств вийшли на довоєнні потужності
14:03
OPINION
Ірина Федорів
Кремлівська Telegram-мережа Портнова, Бужанського, Дубінського й Кравця: хто і чому дискредитує судову реформу?
13:55
погода
Наталка Діденко спрогнозувала "весняну" погоду на останні дні зими
13:52
Супутники Урану
Американські астрономи відкрили три раніше невідомі супутники навколо Урана і Нептуна
13:39
путін
Британська розвідка пояснила, як РФ використовує енергетику у війні проти України
13:32
Оновлено
Швейцарія
Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. Кремль відреагував
13:30
Сенат США
Радник сенату США потрапив під слідство через передачу снайперського спорядження українським військовим, - NYT
13:09
На фото: Команда фільму "Мирні люди" на Берлінале
Українська документалка "Мирні люди" отримала приз Екуменічного журі на "Берлінале-2024"
12:59
Петр Павел
"Не завершиться швидко": президент Чехії Павел дав прогноз щодо війни в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV