УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
За підсумками 18-го туру чемпіонату України з футболу "Кривбас" став одноосібним лідером та відірвався від "Дніпра-1" на 2 очка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому після зимової перерви турі "Кривбас" розгромив "ЛНЗ Черкаси" з рахунком 3:0, набрав 37 очок та став одноосібним лідером Прем'єр-ліги. Клуб з Кривого Рогу відірвався на 2 пункти від "Дніпра-1", який зіграв унічию з "Минаєм" - 1:1 - та має 35 балів.
"Полісся" звело внічию 1:1 гру із "Рухом" та з 33 очками залишилося третім. "Шахтар" не зміг здолати "Олександрію" - 0:0 - та з 32 пунктами йде четвертим. На відстань у 1 бал до чинних чемпіонів наблизилося "Динамо", яке переграло "Металіст 1925" - 4:2.
Результати усіх матчів 18-го туру УПЛ тут.
Фото: upl.ua
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