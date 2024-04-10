В УЄФА пояснили, як представник України може оминути кваліфікацію за нового формату ЛЧ

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Новий сезон Ліги чемпіонів буде зіграний за новим форматом. Єдиний український клуб, який має можливість оминути кваліфікацію і потрапити в ЛЧ напряму, це донецький "Шахтар".

Якщо переможець цього сезону Ліги чемпіонів кваліфікується до турніру через свій чемпіонат, то вакантне місце дістанеться команді з найвищим клубним коефіцієнтом за останні 5 років (серед команд з не топ-10 ліг Європи, - ред.).

Зараз такою командою є "Шахтар", який значно випереджає празьку "Славію". Проте, щоб скористатись можливістю "гірники" повинні виграти УПЛ. Якщо чемпіонат України виграє інша команда, то доведеться грати кваліфікацію.