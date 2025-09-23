Ванат допоміг "Жироні" відібрати очки у "Атлетика" в Ла Лізі
У вівторок, 23 вересня, український футболіст Владислав Ванат зіграв за "Жирону" у матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетика"
Про це повідомляє Ла Ліга.
Ванат у Більбао вийшов у стартовому складі "Жирони" та відіграв 86 хвилин. Команда українського форварда вийшла вперед на 9-й хвилині, коли забив Азеддін Унахі. "Атлетик" зрівняв рахунок невдовзі після перерви зусиллями Мікеля Хаурегісара.
Матч завершився внічию 1:1. "Жирона" набрала 1 пункт та залишилася на останньому місці в турнірній таблиці. "Атлетик" з 10 балами йде п'ятим.
Владислав Ванат перейшов до "Жирони" з "Динамо" 1 вересня. Він зіграв за каталонців 3 матчі та забив 1 гол.
Чемпіонат Іспанії
6-й тур
23 вересня
"Атлетик" - "Жирона" 1:1
Голи: Хаурегісар, 48 - Унахі, 9
