Ванат допоміг "Жироні" відібрати очки у "Атлетика" в Ла Лізі

Про це повідомляє Ла Ліга.

Ванат у Більбао вийшов у стартовому складі "Жирони" та відіграв 86 хвилин. Команда українського форварда вийшла вперед на 9-й хвилині, коли забив Азеддін Унахі. "Атлетик" зрівняв рахунок невдовзі після перерви зусиллями Мікеля Хаурегісара.

Матч завершився внічию 1:1. "Жирона" набрала 1 пункт та залишилася на останньому місці в турнірній таблиці. "Атлетик" з 10 балами йде п'ятим.

Владислав Ванат перейшов до "Жирони" з "Динамо" 1 вересня. Він зіграв за каталонців 3 матчі та забив 1 гол.

Чемпіонат Іспанії

6-й тур

23 вересня

"Атлетик" - "Жирона" 1:1

Голи: Хаурегісар, 48 - Унахі, 9