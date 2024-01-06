Від жодного угорця не чув, що вони підтримують РФ, - футболіст Месхі

Про це повідомляє "Трибуна".

Михайло Месхі, який грає у чемпіонаті Угорщини з футболу, зізнався, що від жодного угорця не чув, що вони підтримують РФ.

"Відверто кажучи, угорці такий народ, який взагалі не дуже переймається тим, що відбувається у світі. Вони переймаються лише своїм життям і своєю країною. Нічого ні поганого, ні доброго від них не чути. Але я і від жодного угорця не чув, що вони підтримують дії Росії. Для них війни ніби не існує, можна сказати. Іноді хтось запитує, але якогось змістовного діалогу не було. Тому нічого не можу сказати про їхні політичні погляди", - сказав Месхі.

За словами футболіста, деякі його колеги цікавляться, що відбувається в Україні.

"Не так часто, але, звичайно, хлопці, тренерський штаб і спортдиректор запитують мене про те, що зараз відбувається в Україні, цікавляться, як там батьки. Я дуже часто бачу, що деякі українці пишуть про якісь моменти з угорцями. Але в мене нічого такого не було. Якщо порівнювати той час, коли я грав тут до повномасштабної війни, і зараз, то нічого не змінилось", - каже українець.