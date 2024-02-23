Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
У п'ятницю, 23 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підсумками жеребкування у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні у суперники французькому "Марселю", який у 1/16 фіналу пройшов останнього представника України в єврокубках - "Шахтар" - дістався іспанський "Вілярреал". Португальська "Бенфіка", за яку грає український голкіпер Анатолій Трубін, зустрінеться з шотландським "Рейнджерсом".
Ліга Європи. Жеребкування 1/8 фіналу
"Спарта" (Чехія) - "Ліверпуль" (Англія)
"Марсель" (Франція) - "Вільярреал" (Іспанія)
"Рома" (Італія) - "Брайтон" (Англія)
"Бенфіка" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
"Фрайбург" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія)
"Спортинг" (Португалія) - "Аталанта" (Італія)
"Мілан" (Італія) - "Славія" (Чехія)
"Карабах" (Азербайджан) - "Баєр" (Німеччина)
Перші матчі 1/8 фіналу ЛЄ відбудуться 7 березня, повторні - 16 березня.
- 22 лютого "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з рахунком 1:3 та припинив виступи у єврокубках.
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