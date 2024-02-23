Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За підсумками жеребкування у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні у суперники французькому "Марселю", який у 1/16 фіналу пройшов останнього представника України в єврокубках - "Шахтар" - дістався іспанський "Вілярреал". Португальська "Бенфіка", за яку грає український голкіпер Анатолій Трубін, зустрінеться з шотландським "Рейнджерсом".

Ліга Європи. Жеребкування 1/8 фіналу

"Спарта" (Чехія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Марсель" (Франція) - "Вільярреал" (Іспанія)

"Рома" (Італія) - "Брайтон" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Фрайбург" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія)

"Спортинг" (Португалія) - "Аталанта" (Італія)

"Мілан" (Італія) - "Славія" (Чехія)

"Карабах" (Азербайджан) - "Баєр" (Німеччина)

Перші матчі 1/8 фіналу ЛЄ відбудуться 7 березня, повторні - 16 березня.