Визначилися усі чвертьфінальні пари Євро-2024
У 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу зіграють Іспанія - Німеччина, Португалія - Франція, Англія - Швейцарія та Нідерланди - Туреччина
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
1/4 фіналу
5 липня
19:00. Іспанія – Німеччина (Штутгарт)
22:00. Португалія – Франція (Гамбург)
6 липня
19:00. Англія - Швейцарія (Дюссельдорф)
22:00. Нідерланди – Туреччина (Берлін)
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.
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