Визначився перший суперник "Полісся" у Лізі конференцій
У четвер, 17 липня, "Санта-Колома" з Андорри пройшла "Борац" з Боснії і Герцеговини та стала суперником "Полісся" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У повторній зустрічі "Санта-Колома" на своєму полі поступилася "Борацу" 0:2. Команда з Андорри пройшла до наступного раунду завдяки гостьовій перемозі 4:1. Там вона зіграє з "Поліссям" з Житомира.
Український клуб прийматиме суперників у словацькому місті Пряшов 24 липня, матч-відповідь відбудеться 31 липня.
Ліга конференцій
Кваліфікація. 1-й раунд. Повторна гра
17 липня
"Санта-Колома" (Андорра) - "Борац" (Боснія і Герцеговина) 0:2
Голи: Еррера, 71, Перич, 88
Вилучення: Сілва, 69 ("Санта-Колома")
- 17 липня у Тампере "Шахтар" не зміг переграти фінський "Ільвес" у повторному матчі, але вийшов до 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
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