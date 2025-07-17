Визначився перший суперник "Полісся" у Лізі конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА .

У повторній зустрічі "Санта-Колома" на своєму полі поступилася "Борацу" 0:2. Команда з Андорри пройшла до наступного раунду завдяки гостьовій перемозі 4:1. Там вона зіграє з "Поліссям" з Житомира.

Український клуб прийматиме суперників у словацькому місті Пряшов 24 липня, матч-відповідь відбудеться 31 липня.

Ліга конференцій

Кваліфікація. 1-й раунд. Повторна гра

17 липня

"Санта-Колома" (Андорра) - "Борац" (Боснія і Герцеговина) 0:2

Голи: Еррера, 71, Перич, 88

Вилучення: Сілва, 69 ("Санта-Колома")