Воїни ЗСУ Скічко та Моралес прокоментують вирішальний матч України на Євро-2024

Про це повідомляє "Трибуна".

Коментаторами матчу 3-го туру групового етапу Євро-2024 Україна - Бельгія будуть воїни ЗСУ Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Трансляція 26 червня буде доступна на медіасервісі Megogo. Початок о 19:00.

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

Україна набрала 3 очки та вийшла на друге місце у групі E. Словаччина з 3 пунктами опустилася на третю позицію. Лідирує Румунія, яка також має 3 бали. Бельгія поки не здобула жодного очка та 22 червня у 2-му турі зустрінеться з румунами.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 26 червня о 19:00.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.