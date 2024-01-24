"Я зовсім не вірю в Мудрика": ексгравець "Челсі" накинувся на українця
Колишній півзахисник лондонського "Челсі" Крейг Берлі розкритикував гру українського вінгера Михайла Мудрика
Про це повідомляє ESPN.
За словами Крейга Берлі, Мудрик є ненадійним футболістом.
"Я зовсім не вірю в Мудрика. Думаю, що те, що він робить більшу частину часу, викликає подив. Він хоче робити все зі швидкістю 100 миль на годину, але я в це не дуже вірю. Він приймає занадто багато поганих рішень, щоб бути в цьому "Челсі". Без м’яча чи з м’ячем. Мудрик приймає погані рішення – йому доведеться працювати над цим", - сказав колишній гравець "Челсі".
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 3-6 балів.
На рахунку Михайла Мудрика 22 матчі, 4 голи та 2 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.
Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро.
- 3 січня стало відомо, що "Челсі" підписав спонсорську угоду з криптокомпанією, яку повʼязують з РФ.
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