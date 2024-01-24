"Я зовсім не вірю в Мудрика": ексгравець "Челсі" накинувся на українця

Про це повідомляє ESPN.

За словами Крейга Берлі, Мудрик є ненадійним футболістом.

"Я зовсім не вірю в Мудрика. Думаю, що те, що він робить більшу частину часу, викликає подив. Він хоче робити все зі швидкістю 100 миль на годину, але я в це не дуже вірю. Він приймає занадто багато поганих рішень, щоб бути в цьому "Челсі". Без м’яча чи з м’ячем. Мудрик приймає погані рішення – йому доведеться працювати над цим", - сказав колишній гравець "Челсі".

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 3-6 балів.

На рахунку Михайла Мудрика 22 матчі, 4 голи та 2 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро.