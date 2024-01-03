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Головна Футбол "Челсі" підписав спонсорську угоду з криптокомпанією, яку повʼязують з РФ, - The Telegraph

"Челсі" підписав спонсорську угоду з криптокомпанією, яку повʼязують з РФ, - The Telegraph

3 січня, 2024 середа
23:34
Футбол Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії

У середу, 3 січня, лондонський "Челсі" домовився про спонсорську угоду з криптобіржею BingX

Про це пише The Telegraph.

Логотип криптобіржі BingX буде зображений на рукавах футболок "Челсі" до кінця поточного сезону, а з наступного сезону зʼявиться на тренувальній формі лондонців.

Журналісти відзначають, що BingX раніше називала себе "стійким прихильником російської криптоспільноти". Наприкінці минулого року криптобіржа провела івент під час Moscow Tech Week. За словами компанії, вони продемонстрували прихильність до інновацій та залучення до російської криптоспільноти.

BingX заснована у 2018 році і обслуговує понад 10 млн користувачів у всьому світі. Криптобіржа пропонує різні продукти та послуги, зокрема спотову торгівлю, деривативи, копітрейдинг і управління активами.

Спорт
Росія
Челсі
криптовалюта
Михайло Мудрик
Прем'єр-ліга Англії
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