"Челсі" підписав спонсорську угоду з криптокомпанією, яку повʼязують з РФ, - The Telegraph

Про це пише The Telegraph.

Логотип криптобіржі BingX буде зображений на рукавах футболок "Челсі" до кінця поточного сезону, а з наступного сезону зʼявиться на тренувальній формі лондонців.

Журналісти відзначають, що BingX раніше називала себе "стійким прихильником російської криптоспільноти". Наприкінці минулого року криптобіржа провела івент під час Moscow Tech Week. За словами компанії, вони продемонстрували прихильність до інновацій та залучення до російської криптоспільноти.

BingX заснована у 2018 році і обслуговує понад 10 млн користувачів у всьому світі. Криптобіржа пропонує різні продукти та послуги, зокрема спотову торгівлю, деривативи, копітрейдинг і управління активами.