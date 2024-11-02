Збірна Брунею погодилась грати проти Росії: випустять аматорів з армійської команди
У листопаді національна команда Брунею з футболу проведе товариський матч проти збірної Росії
Про це повідомляє російський "Спорт-Експресс".
Товариський матч Росія - Бруней пройде 15 листопада. Проте азійці не збираються їхати у РФ основним складом.
"Ми відправимо у РФ другу команду. Більшість футболістів основної збірної не зможуть приїхати. Вони будуть у відпустці. Більшість футболістів другої збірної – з команди MS ABDB, яка відноситься до королівських збройних сил Брунею, але від армії тут одна лише назва, вони не ведуть бойових дій. Майже всі футболісти не є професіоналами. Тобто у них є основна робота, а після, з 16:30, вони тренуються у складі своїх клубів", – заявили у Футбольній асоціації Брунею.
- У рейтингу ФІФА Бруней займає лише 184 позицію. Сумарна вартість футбольної збірної оцінюється у 1,14 млн євро. Для порівняння сумарна вартість гравців національної команди України - 263 млн.
- Всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів ФІФА та УЄФА через війну проти України.
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