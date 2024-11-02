Збірна Брунею погодилась грати проти Росії: випустять аматорів з армійської команди

Про це повідомляє російський "Спорт-Експресс".

Товариський матч Росія - Бруней пройде 15 листопада. Проте азійці не збираються їхати у РФ основним складом.

"Ми відправимо у РФ другу команду. Більшість футболістів основної збірної не зможуть приїхати. Вони будуть у відпустці. Більшість футболістів другої збірної – з команди MS ABDB, яка відноситься до королівських збройних сил Брунею, але від армії тут одна лише назва, вони не ведуть бойових дій. Майже всі футболісти не є професіоналами. Тобто у них є основна робота, а після, з 16:30, вони тренуються у складі своїх клубів", – заявили у Футбольній асоціації Брунею.