"Може виграти Євро-2024": ексфутболіст "Динамо" дав несподіваний прогноз на виступи України на ЧЄ

Про це повідомляє "Трибуна".

"Вийшли на Євро. Бо ця збірна повинна грати на Євро, вона може досягти там непоганих результатів. А може навіть виграти Євро. Ну збірна дуже потужна, велика лава запасних, багато класних футболістів, які доповнюють один одного. Ми можемо грати з одним форвардом чи з двома. Захисна лінія непогана. Трошки підтягнути півзахист, і в цілому у нас все дуже добре", - сказав Владислав Ващук.

Ексфутболіст "Динамо" також дав пораду головному тренеру збірної України Сергію Реброву.

"Ну і треба дивитись ширше, не лише на "Шахтар" і "Динамо", але й на інші команди. Там є хлопці, які теж потужно виступають. Зібрати такий тетріс на Євро, який зробить потужну збірну. Але найважливіше — хочу подякувати хлопцям, які зробили все для України. Рухаємось далі завдяки таким перемогам", – сказав Ващук.

Фото: ФК "Динамо"

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня у Німеччині.