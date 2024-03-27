"Може виграти Євро-2024": ексфутболіст "Динамо" дав несподіваний прогноз на виступи України на ЧЄ
Колишній гравець київського "Динамо" Владислав Ващук чекає від збірної України перемоги на Євро-2024
Про це повідомляє "Трибуна".
"Вийшли на Євро. Бо ця збірна повинна грати на Євро, вона може досягти там непоганих результатів. А може навіть виграти Євро. Ну збірна дуже потужна, велика лава запасних, багато класних футболістів, які доповнюють один одного. Ми можемо грати з одним форвардом чи з двома. Захисна лінія непогана. Трошки підтягнути півзахист, і в цілому у нас все дуже добре", - сказав Владислав Ващук.
Ексфутболіст "Динамо" також дав пораду головному тренеру збірної України Сергію Реброву.
"Ну і треба дивитись ширше, не лише на "Шахтар" і "Динамо", але й на інші команди. Там є хлопці, які теж потужно виступають. Зібрати такий тетріс на Євро, який зробить потужну збірну. Але найважливіше — хочу подякувати хлопцям, які зробили все для України. Рухаємось далі завдяки таким перемогам", – сказав Ващук.
Фото: ФК "Динамо"
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня у Німеччині.
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У півфіналі плей-офф кваліфікації Україна 21 березня обіграла в гостях Боснію і Герцеговину (2:1). А 26 березня у фіналі відбору у Вроцлаві команда Реброва перемогла Ісландію 2:1 та вийшла на Євро-2024.
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