Зірковий конкурент Луніна в "Реалі" несподівано анонсував своє повернення до тренувань

Про це Тібо Куртуа повідомив на Twitch-каналі у блогера DjMaRiiO.

"Наприкінці квітня я знову буду тренуватися в загальній групі", - сказав бельгієць.

Влітку 2023 року 31-річний голкіпер Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.

У березні Куртуа відновився від травми, повернувся до загальної групи, але через 2 тижні отримав нове пошкодження. Бельгієць розірвав внутрішній меніск правого коліна і переніс операцію.