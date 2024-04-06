Зірковий конкурент Луніна в "Реалі" несподівано анонсував своє повернення до тренувань
Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа розповів, що цього місяця повернеться до тренувань в загальній групі
Про це Тібо Куртуа повідомив на Twitch-каналі у блогера DjMaRiiO.
"Наприкінці квітня я знову буду тренуватися в загальній групі", - сказав бельгієць.
Влітку 2023 року 31-річний голкіпер Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.
У березні Куртуа відновився від травми, повернувся до загальної групи, але через 2 тижні отримав нове пошкодження. Бельгієць розірвав внутрішній меніск правого коліна і переніс операцію.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 24 матчі за "Реал". Українець пропустив 19 голів та у 11 іграх залишив свої ворота недоторканими.
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