Футболіст "Дніпра-1" принципово не хоче їхати у європейський чемпіонат під час війни, - ЗМІ
Захисник спортивного клубу "Дніпро-1" Василь Кравець принципово не хоче їхати у європейський чемпіонат під час війни
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, Василь Кравець у січні залишить "Дніпро-1" у статусі вільного агента . До гравця є інтерес від команд з Бельгії та Іспанії, але футболіст принципово не розглядає варіанти продовження карʼєри за кордоном під час війни.
У цьому сезоні Кравець зіграв 18 матчів, але без результативних дій. Він відомий фанатам також завдяки грі у полтавській "Ворсклі" і львівських "Карпатах". Він також виступав за іспанські команди "Луго", "Леванте", "Спортинг" (Хіхон) та польський "Лех".
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