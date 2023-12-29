Футболіст "Дніпра-1" принципово не хоче їхати у європейський чемпіонат під час війни, - ЗМІ

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, Василь Кравець у січні залишить "Дніпро-1" у статусі вільного агента . До гравця є інтерес від команд з Бельгії та Іспанії, але футболіст принципово не розглядає варіанти продовження карʼєри за кордоном під час війни.

У цьому сезоні Кравець зіграв 18 матчів, але без результативних дій. Він відомий фанатам також завдяки грі у полтавській "Ворсклі" і львівських "Карпатах". Він також виступав за іспанські команди "Луго", "Леванте", "Спортинг" (Хіхон) та польський "Лех".