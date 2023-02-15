Футболіст "Миная" викрив росіян у брехні про бійку в Туреччині
Дмитро Нємчанінов заявив, що футболісти російського "Шинника" брешуть про конфлікт з гравцями "Миная" в готелі в Туреччині
Про це Нємчанінов розповів у коментарі Футбол 2.0.
За його словами, інцидент виник через те, що організатори не виконали прохання "Минаю" та поселили футболістів українського клубу в одному готелі з гравцями російського "Шинника".
"Однією з головних умов нашої команди було те, щоб в готелях, де ми житимемо, не було жодної російської команди, бо 100% буде конфлікт. Організатори це не догледіли. Вважаю, що це велика проблема", - розповів Нємчанінов.
За його словами, розповіді росіян про те, що українці били їх гуртом, не відповідають дійсності.
"Зав’язалася сутичка, вона відбувалася в рівних складах, стінка на стінку в коридорі. Не було одного на десятьох чи якось інакше. Те, що вони пишуть – повна маячня. Ніхто нікого не змушував співати український гімн. Як ти можеш змусити дебіла співати наш гімн, якщо він навіть слів не знає? Те, що когось там били в ліфті – теж неправда", - розповів Нємчанінов.
- 13 лютого в одному з турецьких готелів сталася масова бійка за участю футболістів закарпатського "Минаю" та ярославського "Шинника".
- 14 лютого у "Минаї" заявили, що причиною бійки стала ганебна поведінка футболістів "Шинника" стосовно працівниці готелю та провокативні вигуки у бік українських гравців.
- Українська асоціація футболу закликала Туреччину ізолювати російських футболістів від інших команд, які проводять у цій країні зимові збори.
- Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що бійка футболістів "Минаю" з гравцями російського "Шинника" доводить, що РФ не можна повертати на Олімпіаду.
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