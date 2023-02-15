Про це Нємчанінов розповів у коментарі Футбол 2.0.

За його словами, інцидент виник через те, що організатори не виконали прохання "Минаю" та поселили футболістів українського клубу в одному готелі з гравцями російського "Шинника".

"Однією з головних умов нашої команди було те, щоб в готелях, де ми житимемо, не було жодної російської команди, бо 100% буде конфлікт. Організатори це не догледіли. Вважаю, що це велика проблема", - розповів Нємчанінов.

За його словами, розповіді росіян про те, що українці били їх гуртом, не відповідають дійсності.

"Зав’язалася сутичка, вона відбувалася в рівних складах, стінка на стінку в коридорі. Не було одного на десятьох чи якось інакше. Те, що вони пишуть – повна маячня. Ніхто нікого не змушував співати український гімн. Як ти можеш змусити дебіла співати наш гімн, якщо він навіть слів не знає? Те, що когось там били в ліфті – теж неправда", - розповів Нємчанінов.