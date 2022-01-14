Футболіст збірної Бразилії перейшов у "Шахтар" за 12 млн євро
Бразильський півзахисник Давід Нерес офіційно став футболістом донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє Transfermarkt.
"Шахтар" заплатив амстердамському "Аяксу" 12 млн євро за Давіда Нереса. Поки не відомо, на який термін бразилець підписав з українським топ-клубом контракт.
24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн євро. У 2017 році "Аякс" заплатив за нього 22 млн.
У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.
На рахунку Давіда Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.
Найкращі моменти Нереса в "Шахтарі":
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11 січня стало відомо, що "Шахтар" і "Аякс" домовились про трансфер бразильського футболіста Нереса.
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