Футболіст збірної Бразилії перейшов у "Шахтар" за 12 млн євро

Про це повідомляє Transfermarkt.



"Шахтар" заплатив амстердамському "Аяксу" 12 млн євро за Давіда Нереса. Поки не відомо, на який термін бразилець підписав з українським топ-клубом контракт.



24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн євро. У 2017 році "Аякс" заплатив за нього 22 млн.



У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.



На рахунку Давіда Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.



Найкращі моменти Нереса в "Шахтарі":

11 січня стало відомо, що "Шахтар" і "Аякс" домовились про трансфер бразильського футболіста Нереса.

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