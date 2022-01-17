Футболіст збірної Бразилії, якого купили за 12 млн євро, провів перше тренування в "Шахтарі". Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Шахтар" заплатив амстердамському "Аяксу" 12 млн євро за Давіда Нереса. Бразилець підписав з українським топ-клубом контракт до 2026 року.



Нерес вже розпочав роботу з командою Роберто Де Дзербі у Туреччині. Офіційний YouTube-канал "Шахтаря" вже поширив ролик з першого тренування бразильця з "гірниками".

24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн євро. У 2017 році "Аякс" заплатив за нього 22 млн.

У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

На рахунку Давіда Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.

11 січня стало відомо, що "Шахтар" і "Аякс" домовились про трансфер бразильського футболіста Нереса.

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