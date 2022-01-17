Футболіст збірної Бразилії, якого купили за 12 млн євро, провів перше тренування в "Шахтарі". Відео
Новачок Шахтаря Давід Нерес, який днями підписав контракт до кінця 2026 року, вже розпочав роботу з командою Роберто Де Дзербі.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" заплатив амстердамському "Аяксу" 12 млн євро за Давіда Нереса. Бразилець підписав з українським топ-клубом контракт до 2026 року.
Нерес вже розпочав роботу з командою Роберто Де Дзербі у Туреччині. Офіційний YouTube-канал "Шахтаря" вже поширив ролик з першого тренування бразильця з "гірниками".
24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн євро. У 2017 році "Аякс" заплатив за нього 22 млн.
У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.
На рахунку Давіда Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.
-
11 січня стало відомо, що "Шахтар" і "Аякс" домовились про трансфер бразильського футболіста Нереса.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.01
Купівля 28.01Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.32
- Актуальне
- Важливе