Про це повідомляє Еспресо.TV.

Кривцов забив за "Інтер Маямі" гол на 41-й хвилині матчу регулярного чемпіонату МЛС (Головної ліги футболу) проти "Монреаля" та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:0.

Сергія Кривцова у підсумку було визнано найкращим гравцем матчу. Для українця ця гра стала першою офіційною у складі клубу, який належить англійському футболісту Девіду Бекхему.

1 лютого 31-річний Сергій Кривцов перейшов до "Інтер Маямі" з "Шахтаря", за який грав з 2010 року. На рахунку центрального оборонця 31 матч за збірну України.

Чемпіонат МЛС

1-й тур

26 лютого

"Інтер Маямі" - "Монреаль" 2:0

Голи: Кривцов, 41, Боргелін, 76