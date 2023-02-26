Футболіст збірної України забив гол у дебютному матчі за клуб Бекхема
Український футболіст Сергій Кривцов забив гол у першому офіційному матчі за американський "Інтер Маямі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кривцов забив за "Інтер Маямі" гол на 41-й хвилині матчу регулярного чемпіонату МЛС (Головної ліги футболу) проти "Монреаля" та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:0.
Сергія Кривцова у підсумку було визнано найкращим гравцем матчу. Для українця ця гра стала першою офіційною у складі клубу, який належить англійському футболісту Девіду Бекхему.
1 лютого 31-річний Сергій Кривцов перейшов до "Інтер Маямі" з "Шахтаря", за який грав з 2010 року. На рахунку центрального оборонця 31 матч за збірну України.
Чемпіонат МЛС
1-й тур
26 лютого
"Інтер Маямі" - "Монреаль" 2:0
Голи: Кривцов, 41, Боргелін, 76
- 1 лютого Сергій Кривцов перейшов з "Шахтаря" у "Інтер Маямі" на правах вільного агента.
- 19 лютого Кривцов провів перший товариський матч за "Інтер Маямі".
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