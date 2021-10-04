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Футболіста "Ворскли" визнали найкращим гравцем туру в УПЛ

4 жовтня, 2021 понедiлок
17:57
Спорт

​​​​​​​Півзахисник "Ворскли" Олів'є Тілль визнаний кращим футболістом 10-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У 10-му турі УПЛ 24-річний Олів'є Тілль оформив дубль в матчі з "Інгульцем" (3: 0). Після цього гравець вийшов на 1-е місце в УПЛ за системою гол+пас.

У голосуванні експертної ради УПЛ Тілль випередив нападника "Дніпра-1" Артема Довбика і форварда "Ворскли" Рангеля.

На рахунку Тілля 5 голів і 4 асисти у 9 матчах цього сезону УПЛ. Люксембуржець виступає за "Ворсклу" зі січня цього року.

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футбол
Ворскла
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чемпіонат України
спортивний рейтинг
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