Футболіста "Ворскли" визнали найкращим гравцем туру в УПЛ

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.



У 10-му турі УПЛ 24-річний Олів'є Тілль оформив дубль в матчі з "Інгульцем" (3: 0). Після цього гравець вийшов на 1-е місце в УПЛ за системою гол+пас.



У голосуванні експертної ради УПЛ Тілль випередив нападника "Дніпра-1" Артема Довбика і форварда "Ворскли" Рангеля.



На рахунку Тілля 5 голів і 4 асисти у 9 матчах цього сезону УПЛ. Люксембуржець виступає за "Ворсклу" зі січня цього року.

3 жовтня у 10-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" та зберегло лідерство.