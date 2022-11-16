Футболісти МЮ чекають, що Роналду піде з клубу, боси знайшли йому заміну
Більшість футболістів англійського "Манчестер Юнайтед" очікують, що португальський форвард Кріштіану Роналду покине команду після ЧС-2022
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, у трансфері Роналду зацікавлені більшість футболістів МЮ. Серед тих, хто перебуває з португальцем у найгірших стосунках, - його співвітчизник Бруну Фернандеш.
Головний тренер Ерік тен Хаг більше не зможе працювати з Роналду після того, як португалець на публіку сказав, що не поважає нідерландця. Тренер вже повідомив про це керівництву клубу.
Як повідомляє Mirror, боси "Манчестер Юнайтед" вже знайшли заміну Роналду. У клубі хочуть бачити французьку зірку Кіліана Мбаппе. Англійці вже у січні готові викласти за форварда 150 млн фунтів, а самому французу пропонують зарплату 500 тис. фунтів на тиждень.
Альтернативний варіант - лідер атаки італійського "Наполі" Віктор Осімхен.
- 14 листопада Кріштіану Роналду заявив, що не поважає Еріка тен Гага, та звинуватив керівництво клубу в цькуванні.
- Повідомлялось, що "Манчестер Юнайтед" розірве контракт з Роналду та оштрафує футболіста на 1 млн фунтів через звинувачення на адресу тренера та керівництва клубу.
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