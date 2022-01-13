Ф'юрі накинувся на Кличка через його заяви про Усика та допінг
Британський боксер Тайсон Ф'юрі порадив Володимиру Кличку не встрягати в його конфлікт з іншим українцем - Олександром Усиком
Про це Ф'юрі заявив у twitter.
Таким чином, він відреагував на слова Кличка, що Ф'юрі перед боєм проти нього у 2015 році впіймали на допінгу, про що українець йому нагадав після звинувачень британця у вживанні стероїдів на адресу Усика.
"Кличко — ще один український волоцюга, який мріє, що Усик може зробити щось такій людині, як я. Володимир, у тебе ще вистачає нахабства повернутися після всіх цих років та відкривати свій великий рот. Ти жодного разу у мене не влучив. Не влучив жодним зі своїх ударів. Я забрав у тебе всі пояси. Дивись, раніше це належало тобі, а тепер це моє, ти, нікчемний волоцюга. Продовжуй мріяти", - сказав Ф'юрі, демонструючи свої пояси.
- Нагадаємо, 12 січня Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика "накачаним стероїдами середньоваговиком".
- Володимир Кличко, у відповідь на звинувачення Тайсона Ф'юрі, нагадав, що британця самого впіймали на вживанні допінгу.
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