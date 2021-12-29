Ф'юрі наважився на відчайдушний крок заради бою з переможцем реваншу Усик - Джошуа

Про це заявив промоутер британця Боб Арум в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

За його словами, Тайсону Ф'юрі може відмовитися від обов'язкового захисту титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) проти співвітчизника Ділліана Вайта та залишити пояс вакантним, якщо це заважатиме організації його поєдинку з переможцем реваншу між іншим британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

"Ми розглядаємо варіант відмовитись від бою з обов'язковим претендентом. Очевидно, що вирішуватиме Ф'юрі. Ми любимо WBC та її президента Маурісіо Сулеймана, але бізнес є бізнес. Навіть якщо Вайт виграє в арбітражному суді, з чим вони залишаться? Битися з якимось нікчемою за титул? Байдуже, він так і залишиться Ділліаном Вайтом. Він не дуже цікавий. Ось Ф'юрі надзвичайно привабливий, як і Джошуа", - сказав Арум.

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Він пояснив, що головною перепоною в організації поєдинку Ф'юрі - Вайт стали фінансові вимоги претендента на титул.

"Вайт міг отримати цей бій. Але він виявився надто жадібним. Ми запропонували Вайту 25%, але вони не згодні. Вони вважають, що Ділліан повинен отримати восьмизначну суму. $10 млн вони не отримають, я не розумію, про що вони взагалі кажуть", - обурився Арум.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.