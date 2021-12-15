Ф'юрі несподівано передумав битися з Усиком

Імена боксерів, з якими він планує битися, Ф'юрі оприлюднив у twitter.

Серед бажаних суперників британець вказав трьох співвітчизників - Ділліана Вайта, Ентоні Джошуа та Дерека Чісору, і при цьому не згадав володаря трьох поясів у надважкій вазі - Олександра Усика.

"З нетерпінням чекаю величезних боїв наступного року", - написав Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).



14 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі спочатку зустрінеться з Ділліаном Вайтом, а потім проведе бій з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

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