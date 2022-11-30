Ф'юрі образився на слова Усика та пообіцяв при зустрічі відважити йому ляпаса
Британський боксер Тайсон Ф'юрі пообіцяв покарати українця Олександра Усика за висловлювання про пияцтво
Про це повідомляє BoxingNews24.
За словами Ф'юрі, якщо вдасться домовитися про бій, то за першої ж зустрічі, він відважить Усику ляпаса.
"Якщо Усік погодиться на бій, я обіцяю вам, що дам йому ляпаса. Нещодавно він назвав мене пияком, тому я хочу дізнатися, що він може сказати про випивку. Я п'ю, так, звичайно. Я людина. Я люблю випити пива. Хто цього не знає?" - розповів Ф'юрі.
Олександр Усик володіє поясами IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 30 листопада стало відомо, що Тайсон Ф'юрі відмовився платити штраф IBF та не зможе стати абсолютним чемпіоном світу навіть у разі перемоги над українцем Олександром Усиком.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе