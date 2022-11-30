Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами Ф'юрі, якщо вдасться домовитися про бій, то за першої ж зустрічі, він відважить Усику ляпаса.

"Якщо Усік погодиться на бій, я обіцяю вам, що дам йому ляпаса. Нещодавно він назвав мене пияком, тому я хочу дізнатися, що він може сказати про випивку. Я п'ю, так, звичайно. Я людина. Я люблю випити пива. Хто цього не знає?" - розповів Ф'юрі.

Олександр Усик володіє поясами IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

30 листопада стало відомо, що Тайсон Ф'юрі відмовився платити штраф IBF та не зможе стати абсолютним чемпіоном світу навіть у разі перемоги над українцем Олександром Усиком.

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