Ф'юрі розповів, що відчував під час нокдаунів від Вайлдера
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що під час двох нокдаунів у бою проти американця Деонтея Вайлдера залишався при свідомості
Про це повідомляє vRINGe.com.
За його словами, коли Вайлдер двічі його "впіймав" у четвертому раунді та відправив у нокдаун, у нього навіть не виникало думки, аби припинити спротив.
"Я провів три бої з найсильнішим панчером в історії мого спорту, і він упіймав мене, розумієте? Він упіймав мене двічі в четвертому раунді. Однак, у мене навіть думки не промайнуло, що це кінець. Подумав, хороший удар. Але не мине й хвилини, як я поверну його тобі. І я це зробив. Я був при повній свідомості і бачив, як рефері рахував "три, чотири", - сказав Ф'юрі, який сам двічі відправив американця у нокдаун, а у 11-му раунді нокаутував його.
- Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
- 12 жовтня тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що американець не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі.
- 13 жовтня стало відомо, що на Вайлдера після поразки від Ф'юрі чекає операція.
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