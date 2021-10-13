Ф'юрі розповів, що відчував під час нокдаунів від Вайлдера

Про це повідомляє vRINGe.com.

За його словами, коли Вайлдер двічі його "впіймав" у четвертому раунді та відправив у нокдаун, у нього навіть не виникало думки, аби припинити спротив.

"Я провів три бої з найсильнішим панчером в історії мого спорту, і він упіймав мене, розумієте? Він упіймав мене двічі в четвертому раунді. Однак, у мене навіть думки не промайнуло, що це кінець. Подумав, хороший удар. Але не мине й хвилини, як я поверну його тобі. І я це зробив. Я був при повній свідомості і бачив, як рефері рахував "три, чотири", - сказав Ф'юрі, який сам двічі відправив американця у нокдаун, а у 11-му раунді нокаутував його.

Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

12 жовтня тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що американець не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі.

13 жовтня стало відомо, що на Вайлдера після поразки від Ф'юрі чекає операція.

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