Ф'юрі вигадав, як зірвати бій-реванш Джошуа з Усиком

Про це повідомляє Boxing Social.



Ф'юрі сподівається, що Джошуа не наполягатиме зараз на реванші, а пізніше зустрінеться з переможцем його бою з Усиком.



"Я хотів би, щоб Джошуа дав мені дорогу. Хочу провести наступний бій з Усиком за всі пояси і після цього Ентоні зможе провести поєдинок із переможцем нашого бою" – сказав Тайсон Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.