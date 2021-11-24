Ф'юрі вигадав, як зірвати бій-реванш Джошуа з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що дуже хоче провести наступний бій проти Олександра Усика
Про це повідомляє Boxing Social.
Ф'юрі сподівається, що Джошуа не наполягатиме зараз на реванші, а пізніше зустрінеться з переможцем його бою з Усиком.
"Я хотів би, щоб Джошуа дав мені дорогу. Хочу провести наступний бій з Усиком за всі пояси і після цього Ентоні зможе провести поєдинок із переможцем нашого бою" – сказав Тайсон Ф'юрі.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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