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Головна Спорт Ф'юрі вигадав, як зірвати бій-реванш Джошуа з Усиком

Ф'юрі вигадав, як зірвати бій-реванш Джошуа з Усиком

24 листопада, 2021 середа
22:55
Спорт Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що дуже хоче провести наступний бій проти Олександра Усика

Про це повідомляє Boxing Social.

Ф'юрі сподівається, що Джошуа не наполягатиме зараз на реванші, а пізніше зустрінеться з переможцем його бою з Усиком.

"Я хотів би, щоб Джошуа дав мені дорогу. Хочу провести наступний бій з Усиком за всі пояси і після цього Ентоні зможе провести поєдинок із переможцем нашого бою" – сказав Тайсон Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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