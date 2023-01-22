Про це Ф'юрі розповів у інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

"Це бій століття. Якщо пам'ятаєте, перший поєдинок Мохаммеда Алі та Джо Фрейзера розкручували як "бій століття". Ф'юрі проти Усика - це перший бій в історії за чотири пояси в надважкій вазі. Такого раніше не робили. Леннокс Льюїс був абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, але він не володів чотирма титулами", - розповів Ф'юрі.

Він додав, що очікує на дуже цікавий поєдинок проти українця.

"Ми два непереможені чемпіони. Я дворазовий чемпіон і він дворазовий чемпіон у двох вагових категоріях. Тож це дуже цікавий бій. Гігант зустрінеться з важковаговиком звичайних розмірів. Але це також буде поєдинок спритного шульги проти гіганта, який контратакує, йде вперед - робить все. Я можу так само добре робити все, що робить він", - сказав Ф'юрі, який є чемпіоном світу з боксу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Мохаммед Алі програв Джо Фрейзеру у 1971 році в їхньому першому поєдинку, а потім двічі взяв у нього реванш - у 1974 та 1975 роках. Бої американських важковаговиків визнані одними з найкращих в історії боксу.

21 січня стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі перенесуть з березня на квітень.

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