Галкіна виключили з "чорного списку" українського Мінкульту
Російського гумориста й телеведучого Максима Галкіна виключили з переліку людей, які загрожують нацбезпеці України
Про це свідчить сайт Мінкульту.
У списку з 209 людей Максима Галкіна немає.
Гуморист потрапив до переліку в листопаді 2021 року. Після початку повномасштабної війни РФ проти України він засудив російське вторгнення. У квітні він виклав у інстаграмі відео з дівчинкою з Маріуполя, зауваживши, що вона точно ні на кого не хотіла нападати.
Також він розкритикував владу РФ за обстріл Одеси, унаслідок якого загинули 3-місячна дівчинка та її мама з бабусею.
Зараз Максим Галкін разом із дружиною, російською співачкою Аллою Пугачовою, і дітьми перебувають в Ізраїлі. За словами гумориста, він перераховуватиме українським біженцям частину гонорарів за концерти. Російські медіа написали, що в держдумі Росії запропонували віддати замок Максима Галкіна й Алли Пугачової біженцям з Донбасу.
- 4 листопада 2021 року Мінкульт вніс Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.
- 11 листопада СБУ пояснила рішення тим, що росіянин провокував сепаратистські настрої та підтримав окупацію частини України.
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