Про це свідчить сайт Мінкульту.

У списку з 209 людей Максима Галкіна немає.

Гуморист потрапив до переліку в листопаді 2021 року. Після початку повномасштабної війни РФ проти України він засудив російське вторгнення. У квітні він виклав у інстаграмі відео з дівчинкою з Маріуполя, зауваживши, що вона точно ні на кого не хотіла нападати.

Також він розкритикував владу РФ за обстріл Одеси, унаслідок якого загинули 3-місячна дівчинка та її мама з бабусею.

Зараз Максим Галкін разом із дружиною, російською співачкою Аллою Пугачовою, і дітьми перебувають в Ізраїлі. За словами гумориста, він перераховуватиме українським біженцям частину гонорарів за концерти. Російські медіа написали, що в держдумі Росії запропонували віддати замок Максима Галкіна й Алли Пугачової біженцям з Донбасу.

4 листопада 2021 року Мінкульт вніс Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

11 листопада СБУ пояснила рішення тим, що росіянин провокував сепаратистські настрої та підтримав окупацію частини України.

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