Ганебне рішення: легенда "Ліверпуля" "знищив" Стерлінга за момент з пенальті у півфіналі Євро-2020
Колишній футболіст "Ліверпуля" Дітер Гаманн звинуватив гравця збірної Англії Рахіма Стерлінга у симуляції в епізоді, коли у ворота Данії було призначено пенальті у півфіналі Євро-2020
Про це німецький футболіст заявив у етері RTE.
За словами Дітера Гаманна, у епізоді коли арбітр з Нідерландів Данні Маккелі призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга у боротьбі з Йоакімом Меле, англієць симулював порушення.
"Це відверте "пірнання". Ганебне рішення. Розумію, що потрібно робити те, що від тебе вимагається, але ж це дивляться діти", - сказав Гаманн.
Гарі Кейн на 104-й хвилині не зміг переграти голкіпера Каспера Шмейхеля з одинадцятиметрової позначки, проте миттєво зіграв на добиванні та приніс Англії перемогу 2:1.
47-річний Дітер Гаманн грав за "Ліверпуль" з 1999 до 2006 року та виграв разом з англійським клубом Лігу чемпіонів та Кубок УЄФА.
- Нагадаємо, 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи, де зустрінеться з Італією.
- Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд заявив, що суддя помилково призначив пенальті, який вивів Англію до фіналу Євро-2020.
- Сам Рахім Стерлінг заявив, що заробив "чистий" пенальті у півфіналі ЧЄ.
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