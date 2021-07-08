Ганебне рішення: легенда "Ліверпуля" "знищив" Стерлінга за момент з пенальті у півфіналі Євро-2020

Про це німецький футболіст заявив у етері RTE.

За словами Дітера Гаманна, у епізоді коли арбітр з Нідерландів Данні Маккелі призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга у боротьбі з Йоакімом Меле, англієць симулював порушення.

"Це відверте "пірнання". Ганебне рішення. Розумію, що потрібно робити те, що від тебе вимагається, але ж це дивляться діти", - сказав Гаманн.

Гарі Кейн на 104-й хвилині не зміг переграти голкіпера Каспера Шмейхеля з одинадцятиметрової позначки, проте миттєво зіграв на добиванні та приніс Англії перемогу 2:1.

47-річний Дітер Гаманн грав за "Ліверпуль" з 1999 до 2006 року та виграв разом з англійським клубом Лігу чемпіонів та Кубок УЄФА.



Нагадаємо, 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи, де зустрінеться з Італією.

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд заявив, що суддя помилково призначив пенальті, який вивів Англію до фіналу Євро-2020.

Сам Рахім Стерлінг заявив, що заробив "чистий" пенальті у півфіналі ЧЄ.

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