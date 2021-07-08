Стерлінг прокоментував скандальний епізод з одинадцятиметровим у півфіналі Євро-2020

Про це повідомляє BBC Sport.

За словами Рахіма Стерлінга, у епізоді коли арбітр з Нідерландів Данні Маккелі призначив пенальті після його падіння у боротьбі з Йоакімом Меле, було порушення.

"Я увійшов до штрафного майданчика і Меле виставив праву ногу, торкнувшись моєї. Це чистий пенальті. М'яч у сітці, але насправді це має значення", - сказав Стерлінг.

Гарі Кейн на 104-й хвилині не зміг переграти голкіпера Каспера Шмейхеля з одинадцятиметрової позначки, проте миттєво зіграв на добиванні та приніс Англії перемогу 2:1.

Нагадаємо, 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи, де зустрінеться з Італією.

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд заявив, що суддя помилково призначив пенальті, який вивів Англію до фіналу Євро-2020.

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