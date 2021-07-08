Я не бачу там пенальті: Тренер збірної Данії відреагував на ключовий момент півфіналу Євро-2020 з Англією
Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд заявив, що суддя помилково призначив пенальті, який вивів Англію до фіналу Євро-2020
Про це повідомляє BT.dk.
За словами тренера, у епізоді коли арбітр з Нідерландів Данні Маккелі призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга у боротьбі з Йоакімом Меле, порушення правил не було.
"Я просто не бачу цього. Я не бачу там пенальті. Це важко. Одна справа просто програти бій, але коли це відбувається так, це дуже дратує. Шкода хлопців. Гірко вилітати ось так", - сказав Г'юлманд.
Він додав, що перед тим, як суддя призначив одинадцятиметровий на полі було два м'яча і гру було необхідно зупинити.
"Досить довго на поле було два м'ячі. Я сигналізував про це за 5 секунд до того, як там пробіг Стерлінг. В іншому моменті матчу суддя був досить швидкий, щоб свиснути", - дорікнув Г'юлманд.
Гарі Кейн на 104-й хвилині не зміг переграти голкіпера Каспера Шмейхеля з одинадцятиметрової позначки, проте вдало зіграв на добиванні та приніс Англії перемогу 2:1.
- Нагадаємо, 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи, де зустрінеться з Італією.
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