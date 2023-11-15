Гарантії безпеки від Італії й економічна співпраця зі Словаччиною: Зеленський провів розмови з Мелоні та Чапутовою
У середу, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою
Про це президент повідомив у телеграм.
"У розмові з Джорджею Мелоні висловив вдячність за її особисті зусилля та сильні кроки Італії на підтримку України. Італія демонструє потужне лідерство, і я розраховую на те, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів", - йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського, разом з прем'єркою Італії вони скоординували спільні зусилля й домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7.
Крім того, лідери України й Італії обговорили оборонну співпрацю та необхідність прискорення ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії.
"Також подякував Італії за підтримання Формули миру та запросив прем’єр-міністерку Мелоні взяти участь у другому саміті "Зерно з України", - додав президент України.
Розмова з президенткою Словаччини
Пізніше Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
"Подякував за високу оцінку нашого прогресу щодо початку переговорів із ЄС про вступ. Також відзначив участь представника Словаччини в зустрічі радників щодо імплементації Формули миру", - написав він.
Також лідери країн обговорили виклики, які стоять перед Україною стосовно енергетичної безпеки цієї зими, і продовження українсько-словацької співпраці на економічному треку.
- У рамках саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді 5 жовтня Зеленський зустрівся з прем'єрами Іспанії й Італії та обговорили нову зброю для ЗСУ.
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