Гарантії безпеки від Італії й економічна співпраця зі Словаччиною: Зеленський провів розмови з Мелоні та Чапутовою

Про це президент повідомив у телеграм.

"У розмові з Джорджею Мелоні висловив вдячність за її особисті зусилля та сильні кроки Італії на підтримку України. Італія демонструє потужне лідерство, і я розраховую на те, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, разом з прем'єркою Італії вони скоординували спільні зусилля й домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7.

Крім того, лідери України й Італії обговорили оборонну співпрацю та необхідність прискорення ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії.

"Також подякував Італії за підтримання Формули миру та запросив прем’єр-міністерку Мелоні взяти участь у другому саміті "Зерно з України", - додав президент України.

Розмова з президенткою Словаччини

Пізніше Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Подякував за високу оцінку нашого прогресу щодо початку переговорів із ЄС про вступ. Також відзначив участь представника Словаччини в зустрічі радників щодо імплементації Формули миру", - написав він.

Також лідери країн обговорили виклики, які стоять перед Україною стосовно енергетичної безпеки цієї зими, і продовження українсько-словацької співпраці на економічному треку.