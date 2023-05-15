Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Колаборант Володимир Сальдо збирав нараду з представників силових органів окупантів на тимчасово окупованій території Херсонщини. Одним із ключових питань наради стало обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами на ТОТ регіону", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС розповіли, що за результатами наради окупанти вирішили продовжити посилені контррозвідувальні заходи, щоби знайти підпілля.

"На ТОТ продовжують детальні перевірки авто на блокпостах, також діють мобільні бригади окупантів та обшуки в будинках місцевих", - розповіли у Спротиві.

Там наголосили, що росіяни перевіряють телефони місцевих мешканців. Людей закликають очищати пристрої від інформації, яка може стати приводом для затримання.