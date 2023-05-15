Гауляйтер Херсонщини Сальдо радився з "силовиками", як протидіяти партизанам на ТОТ
Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Колаборант Володимир Сальдо збирав нараду з представників силових органів окупантів на тимчасово окупованій території Херсонщини. Одним із ключових питань наради стало обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами на ТОТ регіону", - ідеться в повідомленні.
У ЦНС розповіли, що за результатами наради окупанти вирішили продовжити посилені контррозвідувальні заходи, щоби знайти підпілля.
"На ТОТ продовжують детальні перевірки авто на блокпостах, також діють мобільні бригади окупантів та обшуки в будинках місцевих", - розповіли у Спротиві.
Там наголосили, що росіяни перевіряють телефони місцевих мешканців. Людей закликають очищати пристрої від інформації, яка може стати приводом для затримання.
- Раніше окупанти у Криму провели рейди з пошуку партизанів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.47
- Актуальне
- Важливе