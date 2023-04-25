Окупанти у Криму провели рейди з пошуку партизанів
У тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують посилювати заходи з виявлення українського підпілля, зокрема, провели рейди у пошуках партизанів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованому півострові Крим ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля", - йдеться у повідомленні.
Загарбники провели обшуки квартир у тих, кого підозрюють у "нелояльності". Обшуки проводили в тому числі без присутності господарів.
Крім того, на вулицях почастішали випадки вибіркових перевірок.
- Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в Криму.
- А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі.
- Пізніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо відзначив, що росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ.
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