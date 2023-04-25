Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові Крим ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля", - йдеться у повідомленні.

Загарбники провели обшуки квартир у тих, кого підозрюють у "нелояльності". Обшуки проводили в тому числі без присутності господарів.

Крім того, на вулицях почастішали випадки вибіркових перевірок.