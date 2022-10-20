Гауляйтер Стремоусов пропонує розстрілювати за надмірні бюрократію та безвідповідальність
Заступник голови адміністрації Херсонської області, де з 20 жовтня діє воєнний стан, Кирило Стремоусов закликав до запровадження розстрілів та "законів воєнного часу"
Про це повідомляє РБК.
"Необхідно нарешті почати приймати рішення, а не займатися політиканством, не займатися болтологією та викинути бюрократію. Необхідно конкретно приймати рішення аж до законів воєнного часу та розстрілу на місці — і за мародерство, і за відсутність ухвалення рішень, і за безвідповідальність, за загиблих хлопців", — заявив він в ефірі "Крим 24".
Видання нагадує, що з 20 жовтня за указом Путіна в нових регіонах Росії, включаючи Херсонську область, було запроваджено воєнний стан. Воно передбачає посилення охорони низки об'єктів, залучення громадян до виконання робіт потреб оборони, обмеження на переміщення. При цьому Комітет Радфеду з конституційного законодавства, який дав висновок на це рішення, вказував, що створення надзвичайних судів на час воєнного стану не допускається.
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