Гауляйтер з Михайлівки на Запоріжжі Сушко, машину якого підірвали, напередодні скаржився на окупантів, - ЗМІ
Місцеві журналісти з'ясували нові обставини загибелі псевдоголови Михайлівки Запорізької області Івана Сушка - напередодні гауляйтер скаржився на російських загарбників
Про це інформує видання "РІА-Мелітополь".
Місцеві жителі підозрюють, що Сушка підірвали самі окупанти, адже останнім часом гауляйтер шкодував про роботу на рашистів.
"Незадовго до підриву він дозволив собі у приватних розмовах скаржитися на них та говорити, що шкодує про співпрацю з ними. До цього він активно готувався до референдуму, який хотіли провести 4 вересня", – розповіли жителі Михайлівки.
Також повідомляється, що після загибелі колаборанта російські загарбники озвіріли – два дні поспіль зі зброєю викрадають з будинків людей, яких вважають причетними до вбивства Сушка. Мирних жителів катують з одягненим на голові мішком.
"У смт з кожним днем життя стає складніше і гірше. Немає ліків, медицини, якісних продуктів, газу, зв'язку та Інтернету. Орків у Михайлівці побільшало, вони переслідують людей із проукраїнською позицією, заселяються у чужі будинки", – додають місцеві.
- Нагадаємо, 24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив ліквідацію колаборанта Івана Сушка, який відповідав за проведення псевдореферендуму в Михайлівському районі.
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