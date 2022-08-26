Про це інформує видання "РІА-Мелітополь".

Місцеві жителі підозрюють, що Сушка підірвали самі окупанти, адже останнім часом гауляйтер шкодував про роботу на рашистів.

"Незадовго до підриву він дозволив собі у приватних розмовах скаржитися на них та говорити, що шкодує про співпрацю з ними. До цього він активно готувався до референдуму, який хотіли провести 4 вересня", – розповіли жителі Михайлівки.

Також повідомляється, що після загибелі колаборанта російські загарбники озвіріли – два дні поспіль зі зброєю викрадають з будинків людей, яких вважають причетними до вбивства Сушка. Мирних жителів катують з одягненим на голові мішком.

"У смт з кожним днем ​​життя стає складніше і гірше. Немає ліків, медицини, якісних продуктів, газу, зв'язку та Інтернету. Орків у Михайлівці побільшало, вони переслідують людей із проукраїнською позицією, заселяються у чужі будинки", – додають місцеві.

Нагадаємо, 24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив ліквідацію колаборанта Івана Сушка, який відповідав за проведення псевдореферендуму в Михайлівському районі.

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