Про це Сергій Гайдай інформує під час відеозвернення.

За його даними, російські військові продовжують стягувати військову техніку та особовий склад до Сєверодонецька та в напрямку Тошківка-Золоте. Повідомляється, що нині там тривають активні бойові дії. Як зазначає Гайдай, російські окупанти мають намір взяти в оточення підрозділи ЗСУ.



Крім того, за словами Гайдая, від ворожих обстрілів потерпає Лисичанськ. За декілька днів росіяни завдали місту катастрофічних руйнувань.



Очільник ОДА також повідомляє, що армія РФ відмовилася від форсування річки Сіверський Донець через побоювання зазнати великих втрат.



"Орки ще від "першої" Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках", - коментує Гайдай.

Нагадаємо, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Власенко розповів, що станом на 22 червня російські окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк

А 21 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти захопили селище Тошківка Сєверодонецького району, поблизу траси Лисичанськ - Первомайськ.

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