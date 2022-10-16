Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами голови правління Газпрому Олексія Міллера, спроби обмежити ціну на російський газ у Європі спричинить припинення постачання.

"Ми керуємося тими контрактами, які підписані. Таке одностороннє рішення - звичайне порушення суттєвих умов контракту, яке тягне за собою припинення постачання", - сказав Міллер.

13 жовтня російський диктатор Володимир Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину та перемістити таким чином транзит газу з "Північних потоків".

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