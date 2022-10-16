Газпром пригрозив перекрити газ, якщо ЄС запровадить обмеження ціни на пальне з РФ
Газпром заявив, що припинить постачання газу до Європи, якщо ЄС встановить обмеження ціни на російське пальне
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами голови правління Газпрому Олексія Міллера, спроби обмежити ціну на російський газ у Європі спричинить припинення постачання.
"Ми керуємося тими контрактами, які підписані. Таке одностороннє рішення - звичайне порушення суттєвих умов контракту, яке тягне за собою припинення постачання", - сказав Міллер.
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13 жовтня російський диктатор Володимир Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину та перемістити таким чином транзит газу з "Північних потоків".
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