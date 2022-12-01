Газпром у 2022 році скоротив експорт газу на майже 45%, видобуток – практично на 20%

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У січні - листопаді 2022 року Газпром, за попередніми даними, видобув 376,9 млрд куб. м газу. Це на 19,4% (на 90,8 млрд. куб. м) менше, ніж минулого року", – йдеться в повідомленні.

Попит на газ компанії на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,7% (12,8 млрд куб. м).

Експорт газу до країн далекого зарубіжжя становив 95,2 млрд куб. м – на 44,5% (76,3 млрд куб. м) менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Натомість експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту між Газпромом і CNPC зростає. Постачання йдуть понад добові контрактні кількості.

"Зниження споживання газу в Європейському Союзі стало ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі. За одинадцять місяців поточного року, за першими попередніми оцінками та доступними оперативними даними, світовий попит скоротився на 55 млрд куб. м. Зазначимо, що зниження споживання газу у 27 країнах ЄС становило близько 50 млрд куб. м, у Великій Британії – понад 6 млрд куб. м", – додає російський монополіст.

Також, не дивлячись на надлишок газу в країні, у Росії вирішили підняти тарифи. Вартість газу для всіх споживачів зросте на 8,5%, а електроенергії – на 9%.

Відзначимо, що, станом на 1 грудня, у порівнянні з попереднім звітом монополіста, і експорт, і видобуток газу додатково скоротився. Так на початок листопада видобуток зменшився на 18,6%, а експорт – на 42,6%.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb