Газпром звернувся до Siemens за документами для повернення турбіни для "Північного потоку", - росЗМІ

Про це повідомляє Интерфакс.

У заяві російської компанії йдеться, що Газпром 15 липня офіційно звернувся до компанії Siemens із проханням надати документи, які з урахуванням чинних санкційних режимів Канади та Європейського союзу дозволять вивезти до Росії газотурбінний двигун для КС "Портова".

Зазначається, що це критично важливий об'єкт для газопроводу" Північний потік", та виконання групою компаній Siemens своїх зобов'язань у рамках ремонту та сервісного обслуговування газотурбінних двигунів.

Газпром заявив, що розраховує на виконання групою компаній Siemens своїх зобов'язань у рамках сервісного обслуговування газотурбінних двигунів.

Минулого місяця Росія скоротила потік газу до 40% від загальної потужності трубопроводу "Північний потік", посилаючись на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy у Канаді.

Європа та зокрема Німеччина побоювалися, що Росія може продовжити заплановане технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу, що зруйнує плани заповнення сховищ на зиму.

10 липня видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для Північного потоку. Таким чином Канада зробила виняток для "Газпрому".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади щодо турбіни.

МЗС України розкритикувало рішення Канади про передачу турбіни, назвавши його небезпечним прецедентом. Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції.

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