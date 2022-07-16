English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Газпром звернувся до Siemens за документами для повернення турбіни для "Північного потоку", - росЗМІ

Газпром звернувся до Siemens за документами для повернення турбіни для "Північного потоку", - росЗМІ

16 липня, 2022 субота
15:34
Світ Газпром

Російський монополіст "Газпром" офіційно звернувся до компанії Siemens з проханням надати документи, що дають змогу вивезти турбіну газопроводу "Північний потік"

Про це повідомляє Интерфакс.

У заяві російської компанії йдеться, що Газпром 15 липня офіційно звернувся до компанії Siemens із проханням надати документи, які з урахуванням чинних санкційних режимів Канади та Європейського союзу дозволять вивезти до Росії газотурбінний двигун для КС "Портова".

Зазначається, що це критично важливий об'єкт для газопроводу" Північний потік", та виконання групою компаній Siemens своїх зобов'язань у рамках ремонту та сервісного обслуговування газотурбінних двигунів.

Газпром заявив, що  розраховує на виконання групою компаній Siemens своїх зобов'язань у рамках сервісного обслуговування газотурбінних двигунів.

Минулого місяця Росія скоротила потік газу до 40% від загальної потужності трубопроводу "Північний потік", посилаючись на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy у Канаді.

Європа та зокрема Німеччина побоювалися, що Росія може продовжити заплановане технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу, що зруйнує плани заповнення сховищ на зиму.

  • 10 липня видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для Північного потоку. Таким чином Канада зробила виняток для "Газпрому".
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади щодо турбіни.
  • МЗС України розкритикувало рішення Канади про передачу турбіни, назвавши його небезпечним прецедентом. Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Німеччина
Канада
Північний потік
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Павел Смоленський
15 липня, 2022 п'ятниця
Княжицький: Зеленський не розуміє до кінця, що Україна однаковою мірою належить як владі, так і опозиції
14 липня, 2022 четвер
Зрадив присягу та перейшов на бік окупантів. Ексзаступнику розвідувального управління Війського-морських сил повідомили про підозру
Вікторія Спартц
15 липня, 2022 п'ятниця
"Непродуктивно для України і неповага до американців": конгресвумен Спартц про заяву Милованова, який назвав її "твариною"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 липня
15:37
Маріупольці
У частині Маріуполя знову зникла вода через недбалість окупантів
15:33
Пентагон
Пентагон "не бачить жодних ознак" спрямування переданої Україні зброї ще кудись, окрім захисту від росіян
15:24
Наталка Діденко
Дощі, грози та спека, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 17 липня
15:23
Наслідки обстрілу Вінниці
Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілів у Вінниці, одна людина залишись у розшуку
15:23
окупанти Мелітополь
У Мелітополі російські окупанти обшукують будинки, роблять "перепис населення" - ЗМІ
15:21
Інтерв’ю
Марія Золкіна
Країни Перської затоки допоможуть загнати Росію в глухий кут, – Марія Золкіна про досвід роботи на арабському телебаченні
15:17
Ексклюзив
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі та поранені
Росія вдається до ракетного терору, щоб Зеленський пішов на умови Кремля, дбаючи про життя українців, - польський генерал Скшипчак
15:01
Оновлено
Сумщина обстріли
Росіяни вгатили по Сумщині: щонайменше 34 "прильоти", поранено й убито тварин
15:01
На фото російське золото
Ювелірні вироби з РФ не потраплять під санкції ЄС, - ЗМІ
14:56
Джо Байден
У Держдумі пропонують оголосити Байдена у міжнародний розшук
14:47
гуманітарна допомога
Євросоюз виділить понад €433 млн для підтримки біженців з України
14:41
Оновлено
Росіяни випустили по Нікополю 53 ракети: з-під завалів дістали тіла двох загиблих, одну людину поранено
14:31
nasams
Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, - речник Повітряних сил
14:21
Стара національна галерея Берліна
Українські біженці в Німеччині можуть відвідувати музеї безкоштовно. Опублікували перелік
14:13
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Кремль бажає, щоб Лукашенко теж був замащений кров'ю, - адвокат Полозов
14:08
ДБР
В Україні за держзраду судитимуть експрацівника СБУ в Криму
13:51
банк JP Morgan
Україна погрожує американським та європейським банкам позовами за допомогу режиму Путіна
13:43
Китай
Китайські фірми продають РФ товари, необхідні їй для продовження війни в Україні, - Wall Street Journal
13:42
На Миколаївщині росіяни за добу поранили 17 людей
13:41
окупанти танк
У бік Запоріжжя пішла колонна техніки окупантів
13:39
Тарас Кремінь
Відсьогодні за порушення мовного закону каратимуть штрафами до 11,9 тис. грн
13:30
Латвія
Глава МЗС Латвії вимагає пояснень через візит латвійських дітей на фестиваль в Білорусі
13:29
Віталій Портников
Байден та Путін змагаються за Близький Схід
13:25
Ексклюзив
білоруські військові
Білорусь не готова, а Росія не має резервів для повторного наступу на Київ, - військовий експерт Киричевський
13:14
Ракетний удар, пожежа, Одеса
Вранці в Одесі затримали чотирьох людей, що фотографували місце "прильоту", силовиків та інфраструктуру
13:12
Офіс генпрокурора
Привласнював пожертви на ЗСУ: у Києві оголосили підозру псевдоволонтеру
12:48
російський безпілотник
У небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російський безпілотник
12:47
HIMAR
Агенти РФ в Європі відстежують маршрути постачання зброї для України, - розвідка
12:46
Ексклюзив
ППО збили
Літаючи радари здатні захистити українське небо, - експерт з авіації Романенко
12:29
спецпідрозділ Kraken
Мінус 60 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки: спецпідрозділ Kraken показав відео спецоперації в Білогорівці
12:14
Луїджі Ді Майо
Політична криза ставить під загрозу постачання зброї Україні, - глава МЗС Італії
12:02
Всесвітні ігри-2022, збірна України
Україна здобула десяте золото Всесвітніх ігор-2022
11:53
Ексклюзив
Ракетний обстріл
Ракетні удари росіян утратили руйнівний ефект, - військовий експерт Киричевський
11:48
Олексій Ковальов
Суд заарештував майно нардепа-зрадника Ковальова на понад 4,7 млн грн
11:44
Джейк Салліван
Російські урядовці відвідували Іран і оглядали бойові безпілотники, - Білий дім
11:41
Ексклюзив
ЗСУ
На Донеччині ворог уникає прямого контакту, - боєць нацгвардії Рубан
11:32
Олександр Зінченко
Зінченко переходить з "Манчестер Сіті" до "Арсеналу" за 35 млн євро, - ЗМІ
11:24
росіяни спробували підключити електрику
У Маріуполі росіяни спробували підключити електрику: загорілися дитсадок і школа
11:06
Кримінал
Ексслужбовців київського комунального підприємства підозрюють у шахрайстві на понад 18,5 млн грн
11:05
ЗСУ
В ЗСУ показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV