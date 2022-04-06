Генасамблея ООН 7 квітня голосуватиме за відсторонення Росії від участі у Раді з прав людини

Про це повідомляє AFP News Agency.



Як стало відомо, у четвер, 7 квітня, Генеральна асамблея ООН голосуватиме за відсторонення Росії від участі у Раді з прав людини ООН у звʼязку зі злочинними діями військ РФ на території України.



Нагадаємо, що 4 квітня Сполучені Штати звернулися до Генасамблеї ООН із закликом виключити Росію з Ради з прав людини ООН