Генасамблея ООН 7 квітня голосуватиме за відсторонення Росії від участі у Раді з прав людини
Генеральна асамблея ООН 7 квітня голосуватиме за відсторонення Російської федерації від участі у Раді з прав людини
Про це повідомляє AFP News Agency.
Як стало відомо, у четвер, 7 квітня, Генеральна асамблея ООН голосуватиме за відсторонення Росії від участі у Раді з прав людини ООН у звʼязку зі злочинними діями військ РФ на території України.
- Нагадаємо, що 4 квітня Сполучені Штати звернулися до Генасамблеї ООН із закликом виключити Росію з Ради з прав людини ООН
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