Про це повідомляє Vatican News.

За словами Гроссі, він зустрівся з Папою, бо йому здається, що "його голос, його послання щодо цих загроз у цей важкий період, зі складним міжнародним порядком денним, є незамінним".

"Праця МАГАТЕ стала нагальною. Це праця, яка присвячена не тільки питанню України. Є ще також Іран і Північна Корея. В цей момент зрозуміло, що убезпечення ядерних об’єктів в Україні стало нагальним, необхідним", – сказав гендиректор Агентства, назвавши поточну ситуацію дуже нестабільною.

Гроссі зазначив, що нині всі його зусилля зосереджено на створенні зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Водночас в інтерв’ю італійському телеканалу Rai Гроссі повідомив про намір знову відвідати Україну й зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Після цього гендиректор МАГАТЕ хоче здійснити візит до Москви.

6 грудня 2022 року в Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС.

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