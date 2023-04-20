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Генерал-лейтенант Забродський назвав "спекулятивним" рішення про повернення 30 тис. доплат усім військовим

20 квітня, 2023 четвер
16:17
Економіка Михайло Забродський

Генерал-лейтенант Забродський заявив, що закон про повернення доплати 30 000 гривень всім військовим - спекулятивний та популістський

Про це він сказав у інтерв'ю LB.UA.

"Закон про повернення старої недосконалої системи спекулятивний. Чистий популізм. Він не враховує принципу справедливості, не дбає про мотивацію військовослужбовців і не має економічного обґрунтування", - заявив Забродський.

Він пояснив, що скасування доплати в 30 000 гривень для всіх військових незалежно від місця несення служби було пов'язане з економічними чинниками та принципом справедливої винагороди, оскільки не можна порівнювати тих, хто служить на фронті з тими, хто знаходиться у віддалених від боїв районах.

"На мій погляд, це абсолютно нормальна ситуація, коли держава має концентрувати будь-які свої ресурси, зокрема фінансові, стосовно грошового забезпечення військовослужбовців, насамперед на тій категорії, яка безпосередньо ризикує життям і здоров’ям", – заявив він.

Забродський також зазначив, що це не стосується деяких військових - наприклад тих, що задіяні у роботі ППО.

"Хоча як і в будь-якій системі, є винятки. Наприклад, це стосується військовослужбовців, які задіяні у відбитті нападу повітряного противника, а загроза така існує практично по всій території держави. Вони отримують відповідну грошову компенсацію, відповідні доплати незалежно від того району, де вони виконують завдання", - пояснив генерал-лейтенант.

Довідково. Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, у березні склав депутатський мандат і зосередився на роботі в Генеральному штабі ЗСУ.

  • З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
  • 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
  • Народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль вніс у парламент проєкт постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)".
  • Генеральний штаб Збройних Сил України закликав не маніпулювати виплатами додаткових 30 тисяч гривень військовим, винагорода нараховується залежно від перебування.
Суспільство
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