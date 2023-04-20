Про це він сказав у інтерв'ю LB.UA.

"Закон про повернення старої недосконалої системи спекулятивний. Чистий популізм. Він не враховує принципу справедливості, не дбає про мотивацію військовослужбовців і не має економічного обґрунтування", - заявив Забродський.

Він пояснив, що скасування доплати в 30 000 гривень для всіх військових незалежно від місця несення служби було пов'язане з економічними чинниками та принципом справедливої винагороди, оскільки не можна порівнювати тих, хто служить на фронті з тими, хто знаходиться у віддалених від боїв районах.

"На мій погляд, це абсолютно нормальна ситуація, коли держава має концентрувати будь-які свої ресурси, зокрема фінансові, стосовно грошового забезпечення військовослужбовців, насамперед на тій категорії, яка безпосередньо ризикує життям і здоров’ям", – заявив він.

Забродський також зазначив, що це не стосується деяких військових - наприклад тих, що задіяні у роботі ППО.

"Хоча як і в будь-якій системі, є винятки. Наприклад, це стосується військовослужбовців, які задіяні у відбитті нападу повітряного противника, а загроза така існує практично по всій території держави. Вони отримують відповідну грошову компенсацію, відповідні доплати незалежно від того району, де вони виконують завдання", - пояснив генерал-лейтенант.

Довідково. Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, у березні склав депутатський мандат і зосередився на роботі в Генеральному штабі ЗСУ.