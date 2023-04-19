Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим", - пише пресслужба.

Військові просять українців згадати, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, Авдіївка, де кожен день оборони дається ціною життя та здоров’я.

Повідомляється, що нині додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності поставлених завдань.

Як і раніше, 100 тисяч гривень на місяць збережені для бійців, які воюють безпосередньо на передовій. 30 тисяч - військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні й бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання.

Військовослужбовці поза зоною бойових дій, у тилу, не отримують додаткових бойових виплат.

Водночас 1 лютого усім захисникам підвищили мінімальну зарплатню до 20 100 гривень.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", - наголошують в Генштабі.