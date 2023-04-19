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"Просимо припинити займатися популізмом": Генштаб висловився щодо повернення військовим доплати у 30 тис. грн

19 квітня, 2023 середа
15:20
Суспільство гроші для ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України закликав не маніпулювати виплатами додаткових 30 тисяч гривень військовим, винагорода нараховується залежно від перебування

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим", - пише пресслужба.

Військові просять українців згадати, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, Авдіївка, де кожен день оборони дається ціною життя та здоров’я.

Повідомляється, що нині додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності поставлених завдань.

Як і раніше, 100 тисяч гривень на місяць збережені для бійців, які воюють безпосередньо на передовій. 30 тисяч - військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні й бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання.

Військовослужбовці поза зоною бойових дій, у тилу, не отримують додаткових бойових виплат.

Водночас 1 лютого усім захисникам підвищили мінімальну зарплатню до 20 100 гривень.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", - наголошують в Генштабі.

  • З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
  • Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.  
  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
  • 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
  • Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік
  • Народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль вніс у парламент проєкт постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)".
  • Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим.  
  • Олексій Гончаренко, народний депутат України, зазначив, що треба терміново зібрати засідання Верховної Ради, щоб провалити постанову про блокування виплат військовим.  
військові
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