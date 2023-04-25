Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Генерал-майор запасу СБУ дав коментар щодо заяв Пригожина про утримання вагнерівцями окупованих територій України та заборону брати у полон українських військових.

"Значна кількість російський військових, які здаються у полон Збройним Силам України, - це вагнерівці. А для того, аби зупинити цей процес, Пригожин лякає такими заявами своїх найманців, говорячи, якщо ми не беремо полонених, то і з протилежного боку теж не будуть брати у полон. Тобто, якщо здаєтеся у полон, то там точно вас закатують чи розстріляють. Відповідно, ці заяви для внутрішнього користування, тому що вироків за свої злочини Пригожин набрав вже не тільки на роки, а й на багато метрів у глибину землі", - сказав Віктор Ягун.

Ягун додав, що вагнерівці відчувають брак сил не тільки на фронті, але вони не можуть утримати й населення на окупованих територіях, яке чинить загарбникам шалений супротив, тому Пригожин наказав своїм найманцям триматися кігтями за окуповані землі.