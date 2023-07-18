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Генерал Міллі: Повільний контрнаступ ЗСУ – це різниця між реальністю та війною на папері

18 липня, 2023 вiвторок
22:38
Війна з Росією Марк Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив 18 липня, що український контрнаступ "далекий від провалу" – попри те, що він просувається повільніше, ніж очікувалося

Про це пише телеканал CNN.

"Контрнаступ розпочався приблизно п’ять-шість тижнів тому, і різні військові ігри, які проводилися завчасно, передбачали певні рівні прогресу, і він сповільнився. Тому що це різниця між війною на папері та реальною війною. Це реальні люди в реальних машинах, які справді розмінують справжні мінні поля, і вони справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися, і це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля", – сказав Міллі під час брифінгу для преси.

"Це аж ніяк не провал. На мій погляд, ще занадто рано робити такий висновок. Я думаю, що попереду ще багато боротьби", – додав американський генерал.

Міллі також зазначив, що Україна має "значну кількість бойової потужності, яка ще не залучена" в контрнаступі.

"Я не говоритиму, що буде в майбутньому, тому що це буде рішення України щодо того, куди і коли вони направлятимуть свій резерв. Зараз вони зберігають свою бойову міць, і вони повільно, цілеспрямовано та неухильно пробиваються крізь усі ці мінні поля", – наголосив голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

  • Нагадаємо, очільник Пентагону після зустрічі заявив, що головними темами були надання Україні систем ППО, забезпечення снарядами та навчання пілотів на F-16.
  • Під час зустрічі, 18 липня, Бельгія, Люксембург і Нідерланди повідомили, що впродовж кількох місяців передадуть Україні гусеничні бронетранспортери M113.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив, що пріоритетами зустрічі були постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. А у фокусі – ППО, боєприпаси та броня. Також він відзначив нові ініціативи: ІТ-коаліція за лідерства Люксембургу та Естонії та коаліції з розмінування, за яку слід дякувати литовським друзям.
Пентагон
окуповані території
Контрнаступ ЗСУ
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