Про це пише телеканал CNN.

"Контрнаступ розпочався приблизно п’ять-шість тижнів тому, і різні військові ігри, які проводилися завчасно, передбачали певні рівні прогресу, і він сповільнився. Тому що це різниця між війною на папері та реальною війною. Це реальні люди в реальних машинах, які справді розмінують справжні мінні поля, і вони справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися, і це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля", – сказав Міллі під час брифінгу для преси.

"Це аж ніяк не провал. На мій погляд, ще занадто рано робити такий висновок. Я думаю, що попереду ще багато боротьби", – додав американський генерал.

Міллі також зазначив, що Україна має "значну кількість бойової потужності, яка ще не залучена" в контрнаступі.

"Я не говоритиму, що буде в майбутньому, тому що це буде рішення України щодо того, куди і коли вони направлятимуть свій резерв. Зараз вони зберігають свою бойову міць, і вони повільно, цілеспрямовано та неухильно пробиваються крізь усі ці мінні поля", – наголосив голова Об’єднаного комітету начальників штабів.