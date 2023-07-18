Генерал Міллі: Повільний контрнаступ ЗСУ – це різниця між реальністю та війною на папері
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив 18 липня, що український контрнаступ "далекий від провалу" – попри те, що він просувається повільніше, ніж очікувалося
Про це пише телеканал CNN.
"Контрнаступ розпочався приблизно п’ять-шість тижнів тому, і різні військові ігри, які проводилися завчасно, передбачали певні рівні прогресу, і він сповільнився. Тому що це різниця між війною на папері та реальною війною. Це реальні люди в реальних машинах, які справді розмінують справжні мінні поля, і вони справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися, і це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля", – сказав Міллі під час брифінгу для преси.
"Це аж ніяк не провал. На мій погляд, ще занадто рано робити такий висновок. Я думаю, що попереду ще багато боротьби", – додав американський генерал.
Міллі також зазначив, що Україна має "значну кількість бойової потужності, яка ще не залучена" в контрнаступі.
"Я не говоритиму, що буде в майбутньому, тому що це буде рішення України щодо того, куди і коли вони направлятимуть свій резерв. Зараз вони зберігають свою бойову міць, і вони повільно, цілеспрямовано та неухильно пробиваються крізь усі ці мінні поля", – наголосив голова Об’єднаного комітету начальників штабів.
- Нагадаємо, очільник Пентагону після зустрічі заявив, що головними темами були надання Україні систем ППО, забезпечення снарядами та навчання пілотів на F-16.
- Під час зустрічі, 18 липня, Бельгія, Люксембург і Нідерланди повідомили, що впродовж кількох місяців передадуть Україні гусеничні бронетранспортери M113.
- Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив, що пріоритетами зустрічі були постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. А у фокусі – ППО, боєприпаси та броня. Також він відзначив нові ініціативи: ІТ-коаліція за лідерства Люксембургу та Естонії та коаліції з розмінування, за яку слід дякувати литовським друзям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе