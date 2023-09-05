Генерал Наєв відвідав військових на Сумському напрямку: визначив ключові завдання Сил оборони

Про це він повідомив у Телеграм.

"Працював на Сумському напрямку. Спілкувався з командиром угруповання, особовим складом на командних пунктах бригад та окремих батальйонів", - написав Наєв.

Генерал-лейтенант визначив головні завдання українських військових:

перше - підвищення безпеки цивільного населення;

друге - недопущення дій диверсійно-розвідувальних сил на цьому напрямку;

третє - будь-які засоби повітряного нападу, що рухаються Сумщиною, мають збиватись, ефективність системи ППО має бути підвищена.

За словами Наєва, командири чітко усвідомили поставлені завдання.

"Вони розуміють, що я їх обов’язково перевірю", - додав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.