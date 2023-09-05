Генерал Наєв відвідав військових на Сумському напрямку: визначив ключові завдання Сил оборони
У вівторок, 5 вересня, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв побував на позиціях українських військових на Сумському напрямку, де поставив перед захисниками головні завдання для безпеки регіону
Про це він повідомив у Телеграм.
"Працював на Сумському напрямку. Спілкувався з командиром угруповання, особовим складом на командних пунктах бригад та окремих батальйонів", - написав Наєв.
Генерал-лейтенант визначив головні завдання українських військових:
- перше - підвищення безпеки цивільного населення;
- друге - недопущення дій диверсійно-розвідувальних сил на цьому напрямку;
- третє - будь-які засоби повітряного нападу, що рухаються Сумщиною, мають збиватись, ефективність системи ППО має бути підвищена.
За словами Наєва, командири чітко усвідомили поставлені завдання.
"Вони розуміють, що я їх обов’язково перевірю", - додав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.
- Також у липні командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв заявив про поступове посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку.
- 12 серпня повідомлялося, що російські диверсанти намагались прорвати кордон України на Сумщині. Військові відбили атаку.
- Згодом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що останнім часом російські ДРГ роблять більше спроб зайти на Сумщину.
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