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Генерал Наєв відвідав військових на Сумському напрямку: визначив ключові завдання Сил оборони

5 вересня, 2023 вiвторок
09:17
Війна з Росією Сергій Наєв

У вівторок, 5 вересня, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв побував на позиціях українських військових на Сумському напрямку, де поставив перед захисниками головні завдання для безпеки регіону

Про це він повідомив у Телеграм.

"Працював на Сумському напрямку. Спілкувався з командиром угруповання, особовим складом на командних пунктах бригад та окремих батальйонів", - написав Наєв. 

Генерал-лейтенант визначив головні завдання українських військових:

  • перше - підвищення безпеки цивільного населення; 
  • друге - недопущення дій диверсійно-розвідувальних сил на цьому напрямку; 
  • третє - будь-які засоби повітряного нападу, що рухаються Сумщиною, мають збиватись, ефективність системи ППО має бути підвищена. 

За словами Наєва, командири чітко усвідомили поставлені завдання.

"Вони розуміють, що я їх обов’язково перевірю", - додав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

  • Також у липні командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв заявив про поступове посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку.
  • 12 серпня повідомлялося, що російські диверсанти намагались прорвати кордон України на Сумщині. Військові відбили атаку.
  • Згодом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що останнім часом російські ДРГ роблять більше спроб зайти на Сумщину.
Україна
Сумщина
ЗСУ
Сергій Наєв
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