Генерал Романенко пояснив, чи варто розраховувати, що у РФ закінчаться ракети
Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010), зазначив, що ворог має потенціал виробляти ракети: російський ВПК працює цілодобово, контрабандою надходять запчастини
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У РФ збільшили виробництво ракет, перевели підприємства військово-промислового комплексу у цілодобовий режим роботи, включно з суботою. Також росіяни отримують контрабандою запасні частини від Ірану та Північної Кореї. Сучасне виробництво різних типів ракет у Росії зросло від 10-15 на місяць до 40-50", - зауважив генерал.
Ігор Романенко підкреслив, що така кількість вироблених ракет у РФ не покриває витрат російських військ.
"Однак ми бачимо, що противнику вистачає ракет завдавати ударів. Відповідно, нам потрібно зміцнювати не тільки протиповітряну оборону, а й протиракетну. Вже себе добре показали комплекси Patriot. Маємо надію, що так само ефективними будуть SAMP/T. Розуміємо, що ворог має потенціал виробляти ракети, тому з цим треба боротися. А саме, бити не по засобах повітряного нападу, які атакують з повітря, а нам потрібні засоби для знищення пускових установок, кораблів, підводних човнів, морських баз, авіації", - пояснив Романенко.
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